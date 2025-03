Calabria-CdM, ok stato emergenza ospedali e resiste su attribuzioni

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, per la durata di dodici mesi, in relazione alla situazione di criticità in atto concernente il sistema ospedaliero della Regione Calabria. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, diramata al termine del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei ministri, inoltre, ha deliberato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, di resistere nel giudizio per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Calabria per l’annullamento delle circolari, protocollo numero 34247 del 3 dicembre 2024 e numero 36861 del 23 dicembre 2024, emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per la motorizzazione. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, diramata al termine del Consiglio dei Ministri.

