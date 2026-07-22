Cairo “Rilancio calcio deve partire da giovani e strutture”

MILANO (ITALPRESS) - "È evidente che siamo oggi molto interessati a vedere che ci siano delle scelte adeguate, di alto profilo, che consentano al calcio di riprendere un cammino importante che ha avuto in passato in tante epoche diverse. Ma è fondamentale che il calcio riprenda un cammino". Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine della presentazione del Festival dello Sport a Trento. "E' molto importante anche come organizzi il movimento, il fatto di pensare alle fondamenta, ai giovani, ai piccoli, perché è da lì che poi tutto nasce", ha aggiunto. xm4/glb/gtr