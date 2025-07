Cairo “Mentana è assolutamente felice di rimanere a La7”

MILANO (ITALPRESS) – “Mentana è assolutamente felice di rimanere a La7″. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti di La7, mettendo a tacere tutte le voci che lo stesso direttore del TgLa7 aveva alimentato con i suoi post sui social.

“Mentana lo ha detto ieri nell’incontro che ha avuto con la sua redazione ieri pomeriggio alla quale ha confermato che non ha mai detto che avrebbe lasciato La7”, ha continuato Cairo. “I suoi post sono stati un modo per comunicare la gente che lo stima e che lo apprezza il suo traguardo”, ha aggiunto. “Mentana ha un contratto in scadenza nel 2026. Intanto oggi ha detto con chiarezza che rimane a La7”, ha affermato rispondendo a una domanda sul rinnovo del contratto del giornalista. “Io sarei felice che Mentana rinnovasse, anche domattina – ha concluso -. Il fatto che lui sia da 15 anni a La7, e con me da 12, mi rende felice”.

Il procuratore generale di Napoli, Nicola Gratteri, condurrà su La7 “Lezioni di mafie”, programma in 4 puntate, mentre Roberto Saviano sarà al timone di 6 puntate, sempre sulle mafie, dal titolo “La giusta distanza”. Sono queste due delle novità dei palinsesti 2025/2026 della rete presieduta da Urbano Cairo, in corso di presentazione a Milano.

Tra le altre novità ci sono degli appuntamenti con Fabrizio Gifuni che racconterà la P2, e con Ezio Mauro che condurrà due speciali, uno su papa Francesco e uno su Putin. Arriva, in via sperimentale, anche Pinuccio (alias di Alessio Giannone) con “Prove d’inchiesta”.

Resta al suo posto Enrico Mentana, “è assolutamente felice di rimanere a La7”, ha detto Cairo. Rinnovati i contratti ad Aldo Cazzullo per 2 anni), Diego Bianchi e a tutta la banda di Propaganda Live per 3 anni, a Massimo Gramellini, Corrado Formigli, Giovanni Floris e Lilli Gruber anche se non erano in scadenza. Scompare, invece, Flavio Insinna perché, sottolinea Cairo, “il game show non è in linea con la rete”, sostituito da telefilm della serie “Grantchester”.

Novità in arrivo anche a La7D, “che sarà rivoluzionata con un nuovo progetto che sarà presentato a fine luglio o inizio settembre”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).