BYD Seal 6 DM-i e Touring conquistano le cinque stelle Euro ncap

MILANO (ITALPRESS) – La berlina BYD Seal 6 DM-i e la sua variante wagon, la Seal 6 DM-i Touring, hanno ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle negli ultimi test Euro NCAP: questa valutazione conferma ulteriormente le qualità e la sicurezza dei modelli BYD. La più rigorosa valutazione indipendente europea della sicurezza dei veicoli è suddivisa in quattro aree, e la Seal 6 DM-i ha ottenuto ottimi risultati in ognuna di esse. Ha registrato un punteggio del 92% nella protezione degli occupanti adulti, con il massimo nelle prove di impatto laterale con barriera e nel più severo test di impatto laterale con palo. Ha raggiunto il 90% nella protezione degli occupanti bambini, grazie al punteggio massimo nelle prove di impatto frontale offset e laterale con barriera. Nelle altre due aree di valutazione, dedicate alla protezione degli utenti vulnerabili della strada e ai sistemi di assistenza alla sicurezza, la SEAL 6 DM-i e la SEAL 6 DM-i TOURING ottengono rispettivamente l’84% e l’85%.

Euro NCAP elogia i sistemi di assistenza alla guida sviluppati da BYD, definendoli “eccellenti”. La valutazione della Seal 6 DM-i è il nono punteggio massimo Euro NCAP ottenuto da BYD da quando il marchio ha debuttato nel mercato europeo dei veicoli passeggeri nel 2022. Il più recente riconoscimento segue un risultato simile per la DOLPHIN SURF, e si aggiunge alle cinque stelle ottenute da DOLPHIN, ATTO 3, SEAL, SEAL U, SEAL U DM-i, TANG e SEALION7. Tutte queste vetture sono dotate della Blade Battery di BYD, che utilizza il fosfato di ferro e litio (LFP) come materiale catodico: questo garantisce una maggiore resistenza alle temperature estreme, una vita utile più lunga e una maggiore stabilità rispetto alle batterie tradizionali agli ioni di litio. Inoltre, è una tecnologia completamente priva di cobalto, a beneficio della sostenibilità.

Sulla versione ibrida plug in, come nel caso della SEAL 6 DM-i e TOURING, la tecnologia Super DM di BYD utilizza una versione su misura dell’innovativa Blade Battery: con una capacità di potenza che parte da 18,3 fino a 26,6 kWh, raggiunge un’autonomia fino a 125km di percorrenza completamente in elettrico.

La sicurezza resta però il punto chiave: la Batteria Blade ha superato con successo il Nail Penetration Test (qui il video), una delle prove più severe nel settore automotive, che simula le conseguenze di un grave incidente e i rischi di fuga termica. Dove molte batterie tradizionali cedono, la Blade resta stabile: non prende fuoco, non esplode.

Più spazio, più durata, più sicurezza. E tutto questo fa parte di un ecosistema integrato che nasce sulla e-Platform 3.0, l’architettura dedicata di BYD per i veicoli elettrici, pensata per offrire il massimo in termini di efficienza energetica, digitalizzazione e protezione.

Sulla conquista delle cinque stelle Euro NCAP, Stella Li, Vicepresidente Esecutivo di BYD, ha dichiarato: “Fa parte del nostro DNA, in quanto azienda tecnologica, non scendere mai a compromessi sulla sicurezza. E la più recente valutazione a cinque stelle di Euro NCAP è un’ulteriore prova di come questo approccio offra risultati eccellenti ai nostri clienti. Gli acquirenti della SEAL 6 DM-i e della SEAL 6 DM-i TOURING possono essere certi di acquistare non solo un veicolo efficiente e pratico, con un’eccellente autonomia elettrica e una percorrenza combinata superiore a 1.500 km, ma anche un’auto che mette al centro protezione e sicurezza, insieme a tecnologie entusiasmanti da utilizzare ogni volta che si guida. E’ un altro grande esempio di come BYD renda queste innovazioni accessibili ai consumatori.”

Introdotte nelle concessionarie italiane a settembre, la SEAL 6 DM-i e la SEAL 6 DM-i TOURING portano la tecnologia Super Hybrid DM (Dual Mode) sul mercato delle berline e delle wagon. La SEAL 6 DM-i offre fino a 105 km di autonomia completamente elettrica e un’autonomia combinata, con serbatoio e batteria pieni, superiore a 1.500 km. La SEAL 6 DM-i TOURING offre fino a 1.535 litri di capacità di carico e può percorrere 100 km in modalità elettrica, con un’autonomia combinata fino a 1.350 km. Entrambi i modelli sono ricchi delle tecnologie all’avanguardia di BYD, tra cui Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi esterni, accesso all’auto tramite smartphone NFC e schermi touchscreen infotainment da 12,8 o 15,6 pollici.

