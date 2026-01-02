BYD raggiunge risultati da record a dicembre 2025 con il 3,1%

MILANO (ITALPRESS) – In Italia nel mese di dicembre 2025, BYD ha compiuto un ulteriore passo significativo in avanti, superando alcuni dei più noti marchi storici nel mercato italiano contraddistinti da una lunga legacy e una forte presenza sul territorio. BYD ha saputo affermarsi, mettendo in evidenza come la sua visione, la sua strategia, e i suoi prodotti sempre più europei portino benefici tangibili ai clienti, al mercato e all’ambiente. Tutto questo anche grazie alla rapidissima espansione della rete di vendita e assistenza che oggi conta ben 101 punti su tutto il territorio nazionale, guidati da 30 importanti concessionari italiani.

BYD ha consolidato la propria posizione tra i principali costruttori in Italia, concludendo il mese di dicembre con una quota di mercato del 3,1%, 3.347 immatricolazioni, posizionandosi nella Top 10 tra i costruttori di veicoli in Italia, esclusivamente grazie alla vendita di veicoli elettrici e ibridi plug-in. Si tratta di un risultato che non solo evidenzia la forza e la solidità della crescita del brand, ma lo rende anche l’unico marchio cinese in Italia a raggiungere tale traguardo, senza fare affidamento su veicoli a motore termico. Questo elemento lo contraddistingue non solo da tutti i marchi europei, ma anche da tutti gli altri brand cinesi che operano sul mercato e che hanno nella loro gamma anche vetture termiche.

Il dato di dicembre porta BYD ad un totale annuo di 25.226 immatricolazioni, circa 10 volte in più rispetto alle 2.881 del 2024, raggiungendo una quota di ben l’1,5% e confermandosi dunque come il primo brand in Italia nel mercato dei veicoli a Nuova Energia (Elettrico e Plug-In Hybrid) con una quota del 15,4% a dicembre e una quota annuale del 12,3%. La solida performance nel canale privati, sottolinea il crescente apprezzamento da parte dei clienti italiani per le soluzioni di mobilità offerte dal marchio.

foto: ufficio stampa BYD Italia

