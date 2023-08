SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS) – BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV) e di batterie, ha prodotto il 9 agosto il suo 5 milionesimo veicolo a nuova energia (NEV), una Denza N7, diventando così la prima casa automobilistica al mondo a raggiungere questo traguardo. “E’ un momento storico per BYD: il nostro 5 milionesimo veicolo a nuova energia esce dalla linea di produzione”, ha dichiarato Wang Chuanfu, Presidente dell’azienda, in occasione della cerimonia tenutasi presso la sede globale di BYD per celebrare questo importante risultato. “In questa occasione speciale, vorremmo estendere la nostra sincera gratitudine ai nostri clienti in tutto il mondo per la loro fiducia nei nostri prodotti, ai nostri partner del settore per questo viaggio condiviso insieme e a tutti i nostri dipendenti il cui duro lavoro e la cui dedizione hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo”.

BYD ha impiegato 13 anni per produrre il primo milione di veicoli a nuova energia, altri 18 mesi per raggiungere i tre milioni e oggi, sorprendentemente, dopo appena altri 9 mesi, raggiunge i cinque milioni. Nel 2022, i veicoli a nuova energia di BYD hanno registrato una crescita notevole, con vendite totali che hanno superato 1,86 milioni. Lo slancio è continuato nel 2023, quando l’azienda ha raggiunto un impressionante volume di vendite cumulative di 1,5 milioni di unità nei primi sette mesi, comprese 92.469 unità vendute all’estero, superando le vendite totali all’estero dell’intero anno 2022. A luglio 2023, le vendite globali di veicoli a nuova energia BYD hanno superato i 4,8 milioni di unità, a riprova dell’impegno dell’azienda verso soluzioni di trasporto sostenibili.

Dal 2010 BYD sta espandendo attivamente la propria presenza a livello globale, introducendo strategicamente autobus e taxi a nuova energia per l’elettrificazione del trasporto pubblico. Con un decennio di sforzi dedicati, le soluzioni BYD per il trasporto pubblico elettrico sono ora operative in oltre 400 città in più di 70 Paesi. Nel frattempo, i veicoli a nuova energia di BYD hanno lasciato il segno in oltre 54 Paesi, con il BYD ATTO 3, uno dei modelli BYD di punta, in testa alle vendite di NEV in Thailandia, Israele e Singapore per diversi mesi. Nel luglio 2023 BYD ha annunciato la costruzione di tre nuovi stabilimenti in Brasile, consolidando il suo ruolo di forza trainante del settore. Dalla sua fondazione nel 1995, BYD è sempre stata all’avanguardia nei progressi tecnologici. Innovazioni come la batteria Blade, il sistema super ibrido DM-i, la piattaforma e-Platform 3.0, la tecnologia CTB, la piattaforma e4 e il sistema di controllo intelligente della carrozzeria DiSus hanno stabilito nuovi standard nell’industria e consolidato la posizione di BYD come pioniere nel mercato dei veicoli elettrici. Nel 2022 BYD ha investito oltre 20 miliardi di RMB in ricerca e sviluppo, registrando un notevole aumento del 90,31% rispetto all’anno precedente.

A luglio 2023, grazie a un team affiatato di oltre 90.000 professionisti del reparto Ricerca e Sviluppo, BYD ha dimostrato la sua abilità innovativa depositando oltre 40.000 brevetti su scala globale, di cui più di 28.000 già approvati. Già all’avanguardia nella rivoluzione delle nuove energie, BYD rimarrà fedele alla sua aspirazione di eco-compatibilità e fornirà migliori esperienze di mobilità a un numero maggiore di clienti in tutto il mondo, accelerando la transizione verso un futuro più verde e contribuendo alla sua visione di raffreddare la Terra di 1°C.

foto: ufficio stampa BYD

(ITALPRESS).