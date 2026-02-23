VERONA (ITALPRESS) – BYD Bus e ATV Verona rafforzano la loro partnership con l’introduzione di 34 autobus elettrici di ultima generazione sulla rete urbana di Verona. La flotta include il nuovo BYD eBUS B12, soluzione unica a livello globale per architettura e integrazione tecnologica: la Blade Battery LFP non è solo fonte di energia, ma parte strutturale del telaio, contribuendo a rigidità, stabilità e riduzione del peso complessivo. Questo innovativo approccio migliora la guidabilità, ottimizza la distribuzione dei carichi e aumenta autonomia e performance energetica, segnando un vero salto di paradigma nella progettazione dell’autobus urbano elettrico. Il BYD eBUS B12 offre 29 posti a sedere, capacità totale di 88 passeggeri e batterie da 416 kWh, garantendo fino a 530 km di autonomia con ricarica rapida DC Combo2 fino a 170 kW. A completare la flotta, i BYD eBUS K9UD assicurano affidabilità e performance elevate con capacità fino a 82 passeggeri e ricarica DC Combo2 fino a 100 kW.

Tutti i mezzi operano in modalità completamente elettrica, senza emissioni allo scarico e con livelli di rumorosità ridotti, migliorando la qualità dell’aria e la sostenibilità ambientale di Verona. La partnership tra BYD e ATV va oltre la fornitura di autobus, configurandosi come collaborazione tecnologica di lungo periodo che consolida Verona come riferimento nazionale per la mobilità elettrica urbana avanzata.

foto: ufficio stampa BYD Italia

(ITALPRESS).