BYD Atto 3 Evo, cuore sportivo, autonomia fino a 510 km

ROMA (ITALPRESS) - Più autonomia, più tecnologia e prestazioni da vera sportiva. La nuova BYD Atto 3 Evo si presenta con un aggiornamento profondo che coinvolge powertrain, architettura ed equipaggiamenti, puntando a offrire un’esperienza ancora più completa e in linea con le esigenze reali dei clienti. Il suv elettrico è proposto in due versioni, Design ed Excellence. La Design è a trazione posteriore e monta un motore da 313 cavalli e 380 Nm di coppia: accelera da 0 a 100 km orari in 5,5 secondi e offre fino a 510 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP. La Excellence aggiunge la trazione integrale grazie a un secondo motore anteriore, portando la potenza complessiva a 449 cavalli e 560 Nm di coppia, con uno 0-100 in soli 3,9 secondi e un’autonomia fino a 470 chilometri. Cuore del sistema è la batteria da 74,8 kWh. Grazie all’architettura elettrica a 500 volt, la ricarica in corrente continua arriva fino a 220 kW: dal 10 all’80% in appena 25 minuti. A bordo debutta un nuovo sistema infotainment con schermo da 15,6 pollici e servizi Google integrati, mentre sul fronte sicurezza troviamo una dotazione completa di assistenza alla guida, sette airbag e sistemi di controllo evoluti. Non manca l’attenzione alla praticità: 490 litri di bagagliaio, fino a 1.360 abbattendo i sedili, più un vano anteriore da 101 litri. I prezzi partono da 37.600 euro per la Design e da 45.100 euro per la Excellence. Ordini già aperti, prime consegne in primavera. tvi/abr/azn