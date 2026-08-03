ROMA (ITALPRESS) – BYD, il principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, sarà Title Sponsor dei Music Awards 2026, in onda su Rai 1 venerdì 18 e sabato 19 settembre dal palco dell’Arena di Verona. La partnership accompagna un’edizione particolarmente significativa della manifestazione, che nel 2026 celebra i suoi primi vent’anni e assume il nuovo nome BYD Music Awards. La collaborazione nasce da una visione condivisa. Dietro ogni canzone e ogni artista premiato c’è infatti un’idea che, grazie a talento, passione e determinazione, si è trasformata in un successo capace di coinvolgere milioni di persone. E’ lo stesso principio racchiuso in Build Your Dreams: la convinzione che ogni grande risultato nasca dalla capacità di immaginare il futuro e di costruirlo concretamente. Anche la storia di BYD parte da una visione: rendere la mobilità più innovativa, efficiente e sostenibile. Un percorso che oggi si traduce in tecnologie elettriche e ibride progettate per offrire autonomie elevate, ridurre consumi ed emissioni e garantire il comfort e la fluidità tipici della guida elettrica.

La presenza di BYD accompagnerà entrambe le serate veronesi, con una flotta di vetture a disposizione di artisti, ospiti e special guest. Al centro del progetto ci sarà la DOLPHIN G DM-i, la prima vettura BYD progettata specificamente per l’Europa e il modello con cui il marchio entra nel segmento B. Nel primo mese di commercializzazione, BYD DOLPHIN G DM-i ha già raccolto oltre 3.000 ordini. E’ l’unica compatta della categoria a integrare la tecnologia plug-in Super Hybrid Dual Mode, che combina l’esperienza di guida elettrica con la flessibilità di un motore a benzina. Con la batteria completamente carica e il pieno di carburante, il modello offre un’autonomia complessiva fino a 1.040 chilometri, contribuendo a ridurre consumi, emissioni e costi di gestione. Attraverso i BYD Music Awards, il marchio lega il proprio nome a due serate dedicate alla musica, allo spettacolo e all’intrattenimento, celebrando chi ha saputo trasformare un sogno personale in un’emozione condivisa.

– Foto ufficio stampa Byd –

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