NAPOLI (ITALPRESS) – Sburocratizzazione delle procedure e digitalizzazione dei servizi sono storicamente due temi piuttosto cari al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che nella tarda mattinata di oggi ha svelato le novità in materia a Palazzo Santa Lucia: nell’ambito del programma Burocrazia Zero è stata presentata la “Piattaforma Sismica”, il nuovo portale dedicato a chi ha necessità di trasmettere al Genio civile una denuncia dei lavori strutturali per opere da realizzare in zone dichiarate appunto “sismiche” (praticamente l’intero territorio regionale) ai fini del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o deposito. Il portale offre tutte le informazioni utili in materia e inoltre, nella sezione Servizi on line, è possibile usufruire della compilazione guidata e assistita della modulistica in modo da risparmiare un notevole tasso di tempo rispetto alla tradizionale compilazione manuale.

“Spesso l’Italia è bloccata non tanto dalla mancanza di risorse ma dalla palude burocratica, amministrativa e giudiziaria. Abbiamo deciso che per quello che riguarda le nostre competenze dobbiamo arrivare al traguardo burocrazia zero” spiega il governatore De Luca che parla di “obiettivo importante già previsto nella precedente legislatura” e poi ostacolato dal sopraggiungere di problemi “come il Covid, la mancanza di personale e il commissariamento della Sanità”. “Oggi – afferma il Presidente della Campania – cominciamo un lavoro determinato, convinto, ossessivo, per la sburocratizzazione di tutta l’attività della Regione. Partiamo dagli uffici del Genio civile di nostra competenza. Eliminiamo tutte le procedure inutili, tutti i permessi inutili. Si fa una digitalizzazione totale, si potranno fare i pagamenti dal domicilio. Elimineremo alcune cose che paralizzavano i cantieri”.

“Dobbiamo capire – prosegue – che la priorità è il pane, cioè il lavoro che dobbiamo dare ai nostri giovani alle nostre imprese ai nostri professionisti. Questo è il primo passo che facciamo. Poi proseguiremo con la semplificazione della norma urbanistica, con il piano paesaggistico e cercheremo di fare il massimo per snellire le procedure relative ai pareri ambientali e quelli che riguardano le politiche sociali. Su tutto – conclude De Luca – intendiamo essere la regione più semplificata e digitalizzata d’Italia”.

(ITALPRESS).