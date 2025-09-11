Buonfiglio “Trovare armonia con Federazioni, DSA ed Enti Promozione”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Coni è da sempre l'espressione del vertice dello sport italiano, con Sport e Salute che attraverso le Federazioni e le Discipline associate aggiunge l'altro grande ed importante pezzo di sport, quello della base. Credo che quello che servirà per il futuro sarà trovare un'armonia tra Coni, Federazioni, Discipline associate e Enti di promozione sportiva, per far sì che, al di là delle eccellenze che abbiamo, sia consolidato un metodo di lavoro vero e proprio che risulti vincente". È uno dei passaggi dell'intervista al presidente del Coni, Luciano Buonfiglio nel corso della seconda puntata di Asi Play, il contenitore mensile di ASI Nazionale, realizzata dall'ex direttore di Rai Sport Jacopo Volpi, gm/gtr (fonte video: ASI)