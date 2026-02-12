Buonfiglio “Squadra forte, stiamo rendendo fieri e orgogliosi gli italiani”

CORTINA (ITALPRESS) - "La squadra che ho al mio fianco, ognuno con grande senso di appartenenza, di professionalità e di amore e passione per quello che fanno, mi rendeva sereno come non lo sono mai stato. Non avrei mai immaginato di avere una squadra così forte. Stiamo rendendo fieri e orgogliosi gli italiani. Noi siamo condannati a vincere e le cose vanno fatte per bene e vanno fatte sapere. Abbiamo sempre posto al centro di tutti gli interessi gli atleti e le atlete". Lo ha detto da Casa Italia Cortina il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, commentando i risultati che l'Italia sta raggiungendo ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. glb/gm/mca2