MILANO (ITALPRESS) – “Cosa portiamo a casa? Tutto. L’Italia è un grande Paese, non da oggi ovviamente, ma da sempre. Siamo riusciti a mettere in mostra quello che sappiamo fare bene: l’ospitalità, l’accoglienza, l’organizzazione. A volte ci sottovalutiamo da soli e invece come sempre stiamo dimostrando di essere accoglienti nel vero senso della parola, in maniera affettuosa. E sto riportando le parole che ci dicono gli stranieri, non le mie, quindi c’è molta soddisfazione”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a Casa Italia a Milano a margine della firma del protocollo d’intesa col Consorzio Nazionale Imballaggi.

“Questa è l’Olimpiade della prima volta: è la prima volta che ci sono quattro portabandiera, è la prima volta che ci sono due bracieri da accendere, è la prima volta che è un’Olimpiade diffusa su sei località, quindi siamo riusciti a valorizzare non una sola località ma ben sei, con un’organizzazione complessa ma che ha funzionato perfettamente – evidenzia ancora Buonfiglio – Tutto questo ha sicuramente contribuito a far sì che gli italiani ci seguissero dalla mattina alla sera. Stiamo vincendo tanto e quando si vince fa piacere mettersi il distintivo della squadra che vince. E’ questo che ci rende fieri e orgogliosi di rappresentare nel miglior modo possibile le italiane e gli italiani che ci seguono”.

