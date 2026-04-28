Buonfiglio “Oggi non ci sono presupposti per commissariare la Figc”

ROMA (ITALPRESS) – “Io sono stato eletto per far rispettare le regole: quando ci sono stati i presupposti abbiamo commissariato, oggi per la Figc non ci sono”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. “Non mi faccio influenzare né da destra né da sinistra”, ha aggiunto.

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