Oklahoma City chiude la serie con Phoenix, Denver salva il primo match point

ROMA (ITALPRESS) – Oklahoma City chiude in bellezza una serie di primo turno di play-off Nba dominata contro Phoenix. Nella notte italiana i Thunder passano per 131-122 sul parquet dei Suns e rifilano un netto 4-0 a Devin Booker (24 punti e 6 assist) e compagni. Solita prova solida di Shai Gilgeous-Alexander, a referto con 31 punti e 8 assist. Chet Holmgren aggiunge una doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi, mentre Isaiah Hartenstein contribuisce con 18 punti e 12 rimbalzi. In semifinale Okc aspetta la vincente della serie tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets.

Denver salva il primo match point contro Minnesota. Gara-5 è dei Nuggets, che la spuntano 125-113 trascinati da un Nikola Jokic da 27 punti, 12 rimbalzi, 16 assist e il 60% dal campo. Bene anche Jamal Murray (24 punti e 7 assist) e Spencer Jones con 20 punti. Timberwolves orfani di Anthony Edwards (iperestensione al ginocchio) e Donte DiVincenzo (rottura tendine d’Achille). Non bastano i 27 punti con 9 rimbalzi di Julius Randle per evitare il ko in Colorado. Sarà decisiva gara-6, in programma l’1 maggio alle ore 01.00 italiane a Minneapolis.

Detroit cade per la seconda volta consecutiva ad Orlando e va sotto 3-1 nella serie. I Magic hanno la meglio per 94-88 e avranno due match point, uno in trasferta in gara-5 (2 maggio ore ore 01.00) e uno in casa (4 maggio ore 01.00). Non sbagliano Desmond Bane e Paolo Banchero, che mettono insieme 40 punti (22+18), a cui Franz Wagner aggiunge 19 punti impreziositi da 5 rimbalzi. Sponda Pistons, Cade Cunningham lascia il segno con un bottino personale di 25 punti, 9 rimbalzi e 6 assist: una super serata che però non serve ai primi classificati in regular-season a Est per evitare la seconda sconfitta sul parquet dell’Amway Center.

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