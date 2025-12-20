Buonfiglio “Milan-Como a Perth? Spero che scelte siano valutate a tutela atleti”

ROMA (ITALPRESS) - "Milan-Como? Non sono allenato a questo tipo di visione, sono allenato a ciò che fanno le nostre federazioni che pianificano il calendario per tempo. Mi auguro che queste scelte siano state ben valutate soprattutto a tutela degli atleti". Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia dei Premi ASI Sport & Cultura al Salone d'Onore, parlando della partita di Serie A che si disputerà a Perth il prossimo 8 febbraio con un arbitro che dovrebbe essere asiatico o australiano. mec/gm/mca1