CORTINA (ITALPRESS) - "L'oro di Brignone a 10 mesi dall'infortunio? Ho incontrato la mamma stamattina, prima della premiazione, e mi ha detto: 'Presidente, quando ci ha chiamato per dirci che avrebbe fatto la portabandiera ha contribuito notevolmente alla sua ripresa'. Oggi l'avete vista vincere ma quando faceva fisioterapia a Torino era veramente dolorosa. Una prestazione che entra nella storia". Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, commentando la grande vittoria di Federica Brignone nel super-G femminile a Cortina. glb/gm/mca2