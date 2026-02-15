Buonfiglio “Italia protagonista ai Giochi, siamo una potenza sportiva”

MILANO (ITALPRESS) - "Credo che la soddisfazione più bella sia quella di vedere le nostre atlete e i nostri atleti a medaglia in nove discipline diverse, tutte le altre nazioni non superano le quattro discipline. Le Federazioni, i gruppi militari, la preparazione olimpica del Coni hanno lavorato a beneficio di tutte le discipline. Stiamo contribuendo anche a fare cultura sportiva diffusa, è una grande soddisfazione". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio dopo la conquista da parte di Federica Brignone della ventesima medaglia della spedizione italiana a Milano Cortina 2026. "Credo che stiamo dando un messaggio di positività, di sani principi da dare alle ragazze e ai ragazzi. Mi dispiace che ieri qualcuno abbia detto che non abbiamo vinto medaglie, io rispondo: "Un giorno di riposo ci vuole". Le sto vivendo dalla mattina alla sera, il mio nipotino mi ha detto: "Quanto ancora pensi di reggere?". Non ti preoccupare, finché vinci l'energia c'è. L'Italia sta dimostrando di essere protagonista nelle discipline invernali come in quelle estive, se sommiamo tutti siamo una potenza sportiva". pia/gm/mca1