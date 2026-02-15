Buonfiglio “A questo punto quante medaglie? Si può fare solo meglio”

MILANO (ITALPRESS) - "Ora quante medaglie? E adesso si può fare solo meglio, quindi cercheremo di concentrarci, cercheremo di non lasciare nulla al caso, sono in continuo contatto con Alessio Palombi, vice capo missione, con Carlo Mornati il segretario generale, ognuno è sul pezzo, qui a Milano c'è Giampiero Pastore. Come vedete ci siamo distribuiti sul territorio, non stiamo tutti a Cortina a prendere quelle bellissime medaglie, ma dobbiamo essere vicino a tutte le squadre, a tutti gli atleti". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio dopo la conquista da parte di Federica Brignone della ventesima medaglia della spedizione italiana a Milano Cortina 2026. Nel giro di pochi minuti è arrivato anche l'argento della coppia Sommariva-Moioli nello snowboard cross misto e l'oro nell'inseguimento individuale del biathlon di Lisa Vittozzi. Su tutti e quattro i portabandiera a medaglia, Buonfiglio ha risposto: "Ho la mano miracolata", ha chiuso scherzando. pia/gm/mca1