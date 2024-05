ROMA (ITALPRESS) – Bullpadel e Athletica Vaticana insieme per promuovere uno stile sportivo più fraterno, inclusivo e solidale attraverso l’esperienza del gioco del padel. Il prestigioso marchio spagnolo fornirà tutto il materiale sportivo a Vatican Padel, la Federazione costituita nell’ambito di Athletica Vaticana e riconosciuta dall’aprile 2022 dalla International Padel Federation. Sostenendo così anche concreti progetti solidali attraverso l’esperienza sportiva. La scintilla per la collaborazione è stata accesa, nell’aprile 2023, con una iniziativa a sostegno delle 500 famiglie povere, con bambini piccoli, accolte dalla Fondazione Dispensario Vaticano “Santa Marta”: Papa Francesco ha firmato una racchetta poi venduta all’asta da Bullpadel proprio in favore del Dispensario Vaticano. A presentare la racchetta al Santo Padre è stata la campionessa argentina Delfina Brea, battezzata a Buenos Aires dall’allora arcivescovo Bergoglio, nella chiesa di san Josè, nel Barrio Flores dove entrambi sono nati e cresciuti. L’abbraccio sportivo tra Bullpadel e Athletica Vaticana – già partner tecnico della International Padel Federation presieduta da Luigi Carraro – testimonia il comune impegno a rilanciare anche nei campi da padel i valori più autentici dello sport che oggi rappresenta la più diffusa esperienza culturale. “In un tempo di guerre la speranza è che l’esperienza sportiva – nella sua visione fraterna, solidale, inclusiva e spirituale – possa trovare nuove strade di dialogo per costruire opportunità di pace con un linguaggio comune che il padel esprime con naturalezza – le parole che arrivano da Athletica Vaticana – Ecco il senso delle numerose iniziative promosse da Athletica Vaticana, seguendo le indicazioni di Papa Francesco, che hanno subito trovato come compagni di squadra, con Bullpadel, l’International Padel Federation”. “Quando, con Athletica Vaticana e Bullpadel, la Fip ha entusiasticamente collaborato all’iniziativa in favore delle famiglie bisognose attraverso l’asta della racchetta di Papa Francesco, il senso di compiutezza dello sport che rappresento ha raggiunto un livello altrimenti inarrivabile, ricordando come il primo obiettivo sia quello di promuovere la lealtà, l’amicizia, la solidarietà, l’inclusione migliorando le persone attraverso la pratica sportiva e la socialità che ne deriva – aggiunge Luigi Carraro, presidente International Padel Federation – E non possiamo che essere felici di proseguire, al fianco di Athletica Vaticana e Bullpadel, nell’ impegno comune verso la diffusione dei più alti valori dello sport a livello sociale, solidale e culturale”. Alfredo Peñalver, CEO Bullpadel, ha ricordato che “la collaborazione con Athletica Vaticana e la FIP è iniziata l’anno scorso con il progetto di solidarietà della “pala” firmata da Papa Francesco realizzata per sostenere le famiglie con bambini assistite dal Dispensario pediatrico vaticano Santa Marta. Per noi è un onore continuare questa amicizia sportiva e partecipare a sfide che favoriscono l’inclusione, il sostegno e la cura degli altri. L’impegno della Federazione Internazionale di Padel e di Athletica Vaticana in questo senso è e sarà sempre il nostro impegno”.

– foto Ufficio Stampa Athletica Vaticana – Francesco Servadei –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]