Bulgaria, il Multinational Battle Group conclude due esercitazioni a fuoco

SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – Si sono concluse presso la Novo Selo Training Area le esercitazioni a fuoco “Tiger Claw” e “White Tiger”, attività addestrative del Multinational Battle Group schierato nell’ambito dell’Operazione NATO Forward Land Force Bulgaria. Alle esercitazioni hanno preso parte oltre 270 militari e circa 70 veicoli provenienti da sette Paesi dell’Alleanza.

L’addestramento ha coinvolto unità dell’8° Reggimento Bersaglieri della Brigata “Garibaldi” e assetti della Brigata “Pinerolo”, che hanno operato insieme a militari di Albania, Bulgaria, Grecia, Montenegro, Nord Macedonia e Romania.

Le attività si sono concentrate sulla condotta di operazioni difensive e di contrattacco in uno scenario ad alta intensità, con l’obiettivo di consolidare l’integrazione tra le diverse componenti del Task Group e verificare procedure operative, tempi di reazione e capacità di coordinamento tra le unità di manovra, nonché sistemi di supporto al fuoco e posti comando.

Nel corso delle esercitazioni sono state impiegate diversi mezzi terrestri e sistemi di supporto al combattimento, tra cui carri armati C1 Ariete, veicoli corazzati “Dardo”, unità di artiglieria e mortai pesanti. Per la prima volta nell’ambito di queste attività sono stati impiegati anche sistemi a pilotaggio remoto per l’osservazione del campo di battaglia e della direzione del fuoco.

Le esercitazioni hanno inoltre consentito di testare la protezione dell’area operativa e dello spazio aereo a bassa quota, attraverso l’impiego integrato di assetti di sorveglianza, sistemi contro-drone e capacità controcarro. L’attività conferma il contributo delle Forze Armate italiane alle iniziative dell’Alleanza Atlantica volte a rafforzare la sicurezza e la stabilità del fianco orientale.

– Foto ufficio stampa Task Force Bulgaria –

(ITALPRESS).