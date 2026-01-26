‘Buen Camino’ domina ancora il box office con oltre 9 milioni di presenze nei cinema

ROMA (ITALPRESS) – Alla sua quinta settimana di programmazione, Buen Camino conferma la forza del sodalizio tra Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante. Il film ha mantenuto la prima posizione per tutto il weekend, nella sola giornata di ieri ha incassato €890.749 totalizzando €2.202.373 con 273.745 presenze. Il continuo straordinario riscontro di pubblico di Buen Camino ha portato la coppia a 9.142.643 presenze nei cinema, a testimonianza di una sintonia artistica che, a dieci anni dall’ultima collaborazione, continua a coinvolgere le sale di tutta Italia in modo trasversale e costante. Il film prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con MZL e distribuito da Medusa Film, ad oggi ha raggiunto un incasso record per il cinema italiano di €73.404.661.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).