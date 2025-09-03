Bucci “Il Salone Nautico di Genova è il cuore identitario della città e della Liguria”

MILANO (ITALPRESS) – “Il Salone Nautico di Genova è il cuore identitario della città e della Liguria, il brand internazionale che racconta la passione per il mare e l’eccellenza italiana. Negli ultimi anni è cresciuto non solo nei numeri, ma anche nel prestigio e nella percezione di visitatori e istituzioni: un sistema solido che punta a fare di Genova non solo il primo Salone d’Europa, ma il numero uno al mondo. Questo rilancio è stato reso possibile dalla collaborazione tra Confindustria Nautica e imprenditori, insieme alla spinta della rigenerazione del Waterfront di Levante, che ha trasformato l’area in una moderna piattaforma fieristica affacciata sul mare. La nautica è un settore strategico per il Paese: cantieristica, passione e indotto che generano lavoro. Un ulteriore segnale positivo arriva dai dati presentati da Deloitte, che confermano la solidità del comparto e la leadership italiana nello yachting mondiale. Infine, eventi come The Ocean Race e la prossima America’s Cup per la prima volta in Italia, rafforzano un percorso che parte da lontano”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci a Palazzo Mezzanotte, in piazza Affari a Milano, nel corso della conferenza stampa di presentazione del 65° Salone Nautico Internazionale in programma a Genova dal 18 al 23 settembre.

Presenti alla conferenza stampa, tra gli altri, il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, l’assessore regionale a Sport e Politiche Occupazionali Simona Ferro, il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari e la sindaca di Genova Silvia Salis. “Il Salone Nautico di Genova è più di un’esposizione – conclude Bucci – È un evento diffuso che porta la nautica tra le persone, che continua a scrivere la storia del legame tra Genova e il mare. Dal 18 al 23 settembre, Genova sarà un grande approdo di eventi, innovazioni e iniziative per celebrare il mare, la sostenibilità e il futuro della nostra economia”.

