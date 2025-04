Bucci “Orgogliosi di celebrare la Liberazione all’Ansaldo di Genova”

GENOVA (ITALPRESS) – “Siamo qui per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione di Genova, una data che rappresenta i valori della libertà, dell’antifascismo e della partecipazione civile, un momento di fondamentale importanza per la nostra storia. Siamo particolarmente felici che il Presidente della Repubblica abbia scelto proprio Genova per le celebrazioni del 25 aprile: un riconoscimento per una città medaglia d’oro al valor militare, che si è liberata grazie ai partigiani, ai cittadini e a tutti coloro che hanno combattuto per la libertà”. Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a margine della cerimonia commemorativa organizzata da Anpi sezione Ansaldo Energia all’interno dello stabilimento di Genova Campi, in occasione degli 80 anni dalla Liberazione.

“La celebrazione si svolge in un luogo simbolico come Ansaldo, una fabbrica storica che ha dato moltissimo alla nostra città e che oggi è protagonista di una nuova fase di crescita e sviluppo. Questo stabilimento rappresenta un esempio concreto di come la memoria del passato possa convivere con un forte slancio verso il futuro. È il modo migliore – conclude il presidente – per onorare chi ha lottato per la libertà e per guardare avanti con fiducia e determinazione”.

