Bucci “La Liguria valorizza l’infrastruttura sottomarina”

RIMINI (ITALPRESS) – “Parlare di infrastrutture vuol dire avere una visione precisa di dove un territorio vuole arrivare. Il territorio vuole una ricaduta economica, occupazionale e di qualità di vita. La Liguria ha il vantaggio enorme di poter essere l’hub del Mediterraneo e il gateway dell’ingresso del Mediterraneo. Una volta, nei tempi dei romani e dei repubbliche marinare i porti servivano per trasferire merci. Poi dalle merci sono passate le persone, dalle persone la cultura e oggi ci sono anche i dati. I dati viaggiano attraverso i cavi sottomarini. E Genova è diventata il nuovo hub dei cavi sottomarini. Tutto questo facilita l’ingresso delle merci, persone, cultura e dati dal sud dell’Europa verso l’Europa”.

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, intervenendo al Meeting di Rimini. “Il fatto poi di essere così vicini all’Africa è una cosa fondamentale perché un continente che sarà più sviluppato nei prossimi anni – ha evidenziato -. Quindi ci aspettiamo dei trend di crescita notevolissimi e il fatto di essere proprio la porta d’ingresso tra l’Africa e l’Europa, tutto ci dà la possibilità di essere veramente competitivi. C’è un enorme sviluppo e un’enorme opportunità e vogliamo accoglierla appieno, non solo per il vantaggio della Liguria, ma soprattutto per il vantaggio del Nord Italia e dell’Italia stessa”.

“Una cosa che stiamo facendo noi e siamo i primi in Europa è la valorizzazione dell’infrastruttura sottomarina – ha sottolineato Bucci -. L’infrastruttura sottomarina che tra l’altro è veramente scarsamente conosciuta, se ne conosce soltanto il 18%, ma si sa che potrà generare tutta una serie di materie prime, non soltanto i combustibili o il gas, ma anche tutta una serie di materie prime importanti come ad esempio i metalli rari, i metalli nobili, quelli che servono per le batterie e così via. È una ricchezza enorme che bisogna cominciare a sfruttare, tant’è vero che a Genova e La Spezia il ministero e la marina militare hanno costruito il polo della subacquea per far sì che si possa sviluppare completamente tutta l’infrastruttura marina. Come vedete c’è un deserto, un’infrastruttura sottomarina e noi siamo pronti per la sfida del futuro per noi e per i nostri figli”, ha concluso.

– Foto ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS)