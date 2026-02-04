Bucci “Genova e la Liguria possono diventare il porto dati dell’Italia”

GENOVA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto questa mattina a palazzo Tursi all’incontro organizzato da Ge-Dix “Genova porto dei dati”, a cui ha preso parte anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

“Il completamento e lo sviluppo dei sistemi di cavi sottomarini che interessano Genova rappresentano una grande opportunità. La Liguria, e il capoluogo in particolare, possono davvero diventare il porto dati dell’Italia e un punto di riferimento nel Mediterraneo e in Europa per l’atterraggio di nuove infrastrutture digitali”, ha dichiarato il presidente Bucci.

“Come amministrazione pubblica abbiamo sempre sostenuto e facilitato questo percorso in cui la Liguria ha un ruolo da protagonista, per posizione geografica ma anche e soprattutto per la sua rete straordinaria di attività, dai data center alle grandi aziende, dall’università ai centri di ricerca come IIT, fino alle aziende partecipate come Liguria Digitale. Oggi ancora di più continueremo a lavorare al fianco di chi sta costruendo questo ponte verso il futuro, consapevoli del fatto che la competitività passa dalla connettività, dai dati, dalle reti e dalla capacità di creare sviluppo economico e ricaduta occupazionale per il territorio”, ha concluso Bucci.

