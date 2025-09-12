Brugnaro riceve a Mestre il colonnello dei Lagunari Corina

VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha ricevuto questa mattina al Municipio di Mestre il colonnello Leandro Corina, comandante del Reggimento Lagunari “Serenissima”. “I Lagunari sono molto più di una specialità militare: sono un presidio costante, una presenza silenziosa ma fondamentale nella difesa della nostra Città, anche con l’operazione ‘Strade Sicure’. La loro storia si intreccia con quella di Venezia, fatta di coraggio e orgoglio”, ha affermato il primo cittadino nel corso della visita di cortesia. I Lagunari hanno donato al sindaco un basco, simbolo di appartenenza e dedizione al Corpo e di servizio alla comunità.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).