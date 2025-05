Brugnaro “Porto Marghera strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio”

VENEZIA (ITALPRESS) – “La variabilità delle funzioni di Porto Marghera è un elemento strategico per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio”. Questo il messaggio chiave lanciato, questa mattina nella sede dell’Interporto Rivers di Venezia, dal sindaco Luigi Brugnaro, in occasione dell’assemblea annuale dell’Unione interporti riuniti (Uir).

Il primo cittadino ha poi ribadito quanto quest’area sia vasta a tal punto da permetterle di diventare “hub europeo per la logistica, per la produzione e per la futura ricostruzione dell’Ucraina, grazie a impianti tecnologicamente avanzati e una rete pronta ad accettare questa sfida storica”.

Brugnaro ha poi dichiarato quanto la sinergia tra pubblico e privato, industria e territorio, siano fondamentali per il futuro della logistica italiana e la competitività del sistema Paese. “Per competere con le grandi aree portuali del mondo – ha aggiunto – non dobbiamo fare ragionamenti specialistici o settoriali”.

“La complementarietà delle funzioni di Porto Marghera è sicuramente data dalle ampie dimensioni, si pensi che è tra i porti più grandi a livello europeo. Questa caratteristica deve e può permette la coesistenza e lo sviluppo parallelo di diverse funzioni, anziché la competizione tra di esse. E’ indispensabile che ci sia una flessibilità totale della Pubblica Amministrazione alle singole situazioni. Ad esempio, se una nave entra in porto alle 4 del mattino per questioni tecniche legate al Mose, significa che tutte le autorità pubbliche devono cercare di adattarsi a questa necessità. In tal senso, dobbiamo incentivare la navigazione notturna nei porti che si può attuare atraverso misure specifiche, come i miglioramenti infrastrutturali e una maggiore promozione della pratica, al fine di renderla più attraente ed efficiente. Dobbiamo porci quindi in un’ottica di collaborazione e diversificazione per attrarre investimenti e nuove imprese”, ha concluso.

