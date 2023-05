ROMA (ITALPRESS) – Ancora una medaglia, per l’Italia, ai Mondiali Multisport di Ibiza. Alessandro Saravalle ha infatti conquistato quella di bronzo nel cross duathlon. La vittoria ed il titolo iridato sono andati al belga Sebastien Carabin, mentre la medaglia d’argento se l’è aggiudicata il danese Jens Emil Sloth Nielsen. Giuseppe Lamastra, l’altro azzurro in gara, ha concluso la prova in quinta posizione. Una prova iridata che ha visto gli azzurri in controllo nella prima frazione di corsa e che è stata caratterizzata da un’ottima rimonta in quella di bike, che li ha visti portarsi nelle posizioni di testa, anche se distanziati dagli atleti che hanno poi occupato i primi due gradini del podio. Davide Catalano, tra gli Junior, si è fermato ai piedi del podio, giungendo in quarta posizione nella gara che ha visto l’affermazione dello svedese Oscar Lilja, davanti al belga Matteo De Smet ed all’altro svedese Noah Petersson. Ora l’attenzione si sposta su venerdì 5 maggio, quando si svolgerà la prova iridata di cross triathlon, con Federico Spinazzè, Franco Pesavento e Michele Bonacina in gara tra gli uomini e Sandra Mairhofer e Marta Menditto tra le donne.

