ROMA (ITALPRESS) – Si colora di bronzo la medaglia di Yuri Ferrigno al Canada Para-Badminton International. L’azzurro, come nei quattro precedenti tornei, è riuscito nuovamente ad andare a podio nel doppio misto insieme alla compagna, la peruviana Pilar Jauregui, con cui è stato fermato soltanto in semifinale ed ha dovuto cedere in due set (21-15; 21-19) al cileno Jaime Aranguz e alla belga Man-Kei To conquistando così il gradino più basso del podio.

– Foto Ufficio Stampa Fiba –

(ITALPRESS).

