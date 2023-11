Brkic “Sviluppo investimenti nell’impiantistica per la transizione”

MILANO (ITALPRESS) - "La transizione energetica non sono solo sistemi fotovoltaici, ma anche nuove reti per la trasmissione dell'energia. Vediamo uno sviluppo enorme degli investimenti nell'impiantistica". Lo dice Daslav Brkic, direttore editoriale Rivista Impiantistica ANIMP in occasione del focus dell'Associazione Nazionale della Impiantistica Industriale ANIMP che ha riunito a Milano la sua Sezione Componentistica per analizzare trend e direttrici sulla base dei dati elaborati dal Centro Studi ANIMP. xh7/mgg/gtr