Brio “La Juve tornerà a vincere, è solo questione di tempo”

TORINO (ITALPRESS) - "La Juventus ritornerà perché è una squadra che ha sempre dato grandi soddisfazioni ai tifosi. Mi sembra che le scelte di quest'anno siano giuste e la squadra farà sicuramente meglio. La Juve ha vinto il campionato per nove anni di fila e tornerà a vincere, è solo una questione di tempo. La mancanza di continuità a livello dirigenziale può capitare ma credo che siamo sulla strada giusta. L'amministratore delegato e l'allenatore sono persone valide e noi crediamo in queste persone. Sulla crisi del calcio italiano c'è da dire che anche le altre squadre hanno tanti stranieri. Ma non conta la nazionalità, conta prendere i giocatori giusti". Lo ha detto l'ex difensore della Juventus, Sergio Brio, a margine dell'evento benefico di raccolta fondi contro il cancro e la Sla "Vialli e Mauro Golf Cup" al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese (To). xb4/mc/gsl