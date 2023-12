NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Minnesota non si ferma. Gobert (16 punti e 21 rimbalzi), Conley (18 punti) ed Edwards (17 punti) mettono il timbro sul 102-94 su San Antonio che vale la quinta vittoria di fila e puntella il primato a Ovest. In ombra Wembanyama (12 punti con 4/13 dal campo e 10 rimbalzi), limitato da Gobert, Towns e Reid. I Wolves allungano anche su OKC, battuta 110-101 da Houston trascinata da Brooks (23 punti) e Holiday (22 punti), mentre il solito Gilgeous-Alexander (33 punti) non basta ai Thunder, dove gli altri quattro componenti del quintetto siglano appena 29 punti. Cade anche Denver: Jokic mette a referto la solita tripla doppia (22 punti, 15 rimbalzi e 10 assist) ma con 9/32 al tiro e i Nuggets cadono 111-102 contro i Clippers dopo essere stati avanti anche di 15. Paul George (25 punti) suona la carica per quello che è il primo successo dopo 8 ko di fila negli scontri con Denver. Si prende la scena Luka Doncic, a cui bastano tre quarti per siglare 40 punti, 11 rimbalzi e 10 assist (già in tripla doppia all’intervallo lungo, la 60esima della carriera, superato Larry Bird) nel 147-97 di Dallas su Utah dove Simone Fontecchio trova ancora spazio nel quintetto di partenza ma chiude con 7 punti (1/2 da due, 2/5 da tre, 2/2 ai liberi), due rimbalzi, tre assist, una stoppata e una palla persa in 24′. Restando a Ovest, successo Golden State su Portland (110-106, 31 punti per Curry) mentre nella Eastern Conference la miglior prestazione in carriera di Paulo Banchero (42 punti) non evita a Orlando la sconfitta per 121-111 contro Cleveland. Mitchell (35 punti) e Garland (26 punti) trascinano i Cavs, al secondo successo di fila. Serata di grazia per Joel Embiid: 50 punti e 13 rimbalzi nel 131-126 con cui Philadelphia la spunta su Washington dove Danilo Gallinari mette a referto 7 punti (2/6 dal campo con 2/5 dall’arco e 1/1 dalla lunetta), 6 rimbalzi, 2 assist e una palla recuperata in 17 minuti. Segnali di ripresa da Miami (112-103 su Toronto), quinto successo nelle ultime sei gare per Brooklyn (114-113, 32 punti e canestro decisivo a 4″5 dalla sirena di Bridges), terza vittoria consecutiva per Chicago (111-100 su Charlotte) mentre continua l’incubo di Detroit: Bane è scatenato (49 punti di cui 32 nel secondo tempo) e Memphis infligge ai Pistons la 18esima sconfitta di fila (116-102), la seconda peggior striscia nella storia della franchigia, dietro solo i 21 ko a cavallo delle stagioni 1979-80 e 1980-81.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]