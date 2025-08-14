Brignone “Sarà una bella impresa esserci a Milano-Cortina, ma sono motivata”

AOSTA (ITALPRESS) – “È molto tosta, sarà una bella impresa”. Lo ha detto a Sky Sport Federica Brignone a margine dell’inaugurazione a La Thuile di una cabina dell’ovovia che le è stata intitolata, a proposito del suo recupero in vista dei Giochi invernali di Milano-Cortina dopo il gravissimo infortunio dello scorso aprile. “Il sogno di tornar per quest’inverno c’è, per questo mi sto impegnando così tanto – ha aggiunto la vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo generale di sci alpino -. È una sfida tosta di testa, non ho ancora staccato e non mi sono neanche potuta godere un momento. Anche personalmente non ho ancora potuto fare tutto quel che mi piace. Nel mio obiettivo a lungo termine non c’è un’ipotetica data per tornare sugli sci, lo vedrò solo strada facendo”.

“Nella testa l’obiettivo c’è e mi dà una grossa motivazione, ma la ciliegina sulla torta della mia carriera l’ho già ampiamente raggiunta. Sarebbe per me comunque un bel sogno e sarebbe bellissimo essere tra le protagoniste delle Olimpiadi in casa. Siamo ad agosto, non c’è molto tempo, ma sto cercando di fare i salti mortali per tornare. Ce la sto mettendo tutta, ma ci sono cose che non posso controllare. Sarà una bella impresa”, ha concluso Brignone.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).