Brignone “Olimpiadi Milano-Cortina? Importante è guarire bene”

ROMA (ITALPRESS) – “Le Olimpiadi? Oggi non possiamo sapere, sono uno stimolo perché lo erano prima. Ora non voglio che questa cosa distrugga il mio percorso: l’importante è guarire bene e tornare competitiva, per giocarti delle medaglie devi essere al 100 per cento”. Lo ha detto Federica Brignone dopo l’operazione per la frattura scomposta del piatto tibiale e del perone della gamba sinistra rimediata a causa di una caduta durante gli Assoluti. “E’ stato un intervento più tosto di quanto pensassi ma non sono una che molla”, ha aggiunto la fuoriclasse valdostana, vincitrice quest’anno della sua seconda Coppa del Mondo in carriera.

“Capiremo quale è la cosa più giusta da fare, lunedì inizierò la fisioterapia, non so quanto ci vorrà – ha proseguito l’azzurra – Tornassi indietro rifarei le stesse scelte, dopo gli Assoluti avrei ripreso il programma degli allenamenti. Ringrazio tutti per l’affetto e l’energia, sono cose che capitano ad una sciatrice e che quando succedono ti rendono migliore”.

Brignone rifiuta infine ogni paragone con tutti gli incidenti capitati alla sua compagna di nazionale Sofia Goggia: “Ogni infortunio ha la sua storia. Sono anche molto positive, le mie compagne mi hanno trovato bene, affronterò questo momento a modo mio”.

