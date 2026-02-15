Brignone festeggiata a Casa Italia “Mi porto a casa l’esperienza”

CORTINA (ITALPRESS) - "Non sono arrivata di sicuro qua aspettandomi due medaglie, era già un regalo essere qua. Sto vivendo il qui ed ora e quindi al momento cerco di godermi tutto questo: ci sono i miei amici, c'è tutta la mia squadra e la mia famiglia". Queste le parole, da Casa Italia a Cortina, di Federica Brignone nella giornata dell'oro olimpico conquistato nello slalom gigante ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. "Da quando sono arrivata all'Olimpiade ho cercato di godermi tutto, ogni singolo momento di quello che ho fatto e penso sia questo la cosa speciale. Poi il risultato viene o non viene ma non è solo quello che ci si porta a casa. Ci si portano a casa le emozioni e l'esperienza di un'Olimpiade", spiega Brignone, che non si sbilancia sul futuro continuando a vivere giorno per giorno: "Non penso troppo al futuro, non so niente e sinceramente ho dovuto vivere giornata per giornata e ha funzionato. Ho dei programmi a breve termine: tornerò un paio di giorni al J Medical e poi vedrò cosa fare". mec/glb/gm