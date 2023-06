MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo del tour sold out che ha girato tutta Italia in inverno e primavera e prosegue questa estate, Enrico Brignano annuncia le date autunnali di “Ma…Diamoci del tu!”, lo spettacolo prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

La tranche autunnale partirà da Milano con quattro serate (da giovedì 21 a domenica 24 settembre 2023, al Teatro degli Arcimboldi) per proseguire con tre coppie di appuntamenti a Napoli (venerdì 29 e sabato 30 settembre 2023 al Teatro Augusteo), Torino (sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 al Teatro Colosseo) e per finire Firenze (sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 al Teatro Verdi).

-foto ufficio stampa Enrico Brignano-

(ITALPRESS).

