Bricolo “Con Vinitaly Chicago rilanciamo il vino italiano negli Usa”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il vino italiano è attrattivo, sta bene, è ricercato, è un'eccellenza davvero del Made in Italy nel mondo. Oggi presentiamo Vinitaly Chicago per rilanciare con forza la presenza del vino italiano negli Stati Uniti d'America". Lo ha detto il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, a margine dell'evento "Inside Italian Wine's Next Move in America" a Washington. Vinitaly.USA è in programma a Chicago il 5 e 6 ottobre prossimi. xp6/mgg/gtr