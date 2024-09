BARI (ITALPRESS) – Anche quest’anno la Puglia ha confermato la propria media partnership con la Federazione Ciclistica Italiana (Fci) nell’ambito del Piano media Italia dell’assessorato regionale al Turismo / Pugliapromozione.

Oggi a Bari, al teatro Kursaal Santalucia e alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del presidente della Fci Cordiano Dagnoni e del ct della nazionale di ciclismo su strada Daniele Bennati, è stata presentata la nuova maglia della nazionale di ciclismo, sulla quale compare la scritta #WeareinPuglia, che nel tempo è diventato un marchio registrato. Nel pubblico, anche scolaresche, sportivi professionisti e amatoriali arrivati da tutta la regione. Nell’occasione, sono state presentate anche le nuove attività del 2024 finalizzate a consolidare il territorio come Bike Destination.

L’hashtag comparirà ancora sulle maglie di tutte le Squadre Nazionali FCI Strada – Pista – Fuoristrada – Paraciclismo. In più, è stata confermata la presenza del brand sui pullman delle squadre nazionali, nei roll-up delle interviste in posizione main sponsor che Fci utilizzerà in occasione dei Campionati Europei/Limburgo (BEL)/11-15 settembre e dei Campionati Mondiali/Zurigo (SUI)/21-29 settembre 2024, sul sito della Federazione nazionale ciclistica attraverso un box con indirizzamento verso il sito www.viaggiareinpuglia.it.

“L’intenzione della Regione Puglia e in particolare di Pugliapromozione, che è nostra espressione, di sostenere la Nazionale italiana di ciclismo – ha affermato Emiliano – è un sentimento e atto di amore e di riconoscenza verso questa Federazione, del Coni, della storia straordinaria del ciclismo italiano. E’ però anche un’idea di marketing, che serve a diffondere la bicicletta e la bike economy non solo tra chi è interno alle competizioni e organizza gare importanti che si stanno per svolgere, ma anche quale mezzo che consente alla cultura della bicicletta di diffondersi per motivi turistici e di salute. E’ un’idea vincente che ha creato una partnership ormai stabile tra Regione Puglia e Fci, tutto attraverso una scientifica programmazione di investimenti che si collega a tutto il resto: per esempio, la ciclovia dell’Acquedotto pugliese, gli investimenti che vogliamo fare anche attraverso i comuni sulla strutturazione dei percorsi cicloturistici”.

