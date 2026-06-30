Bracciante muore mentre raccoglie angurie nel Mantovano, al vaglio l’ipotesi malore legato caldo

MANTOVA (ITALPRESS) – Un bracciante di 55 anni di nazionalità marocchina, è morto nel pomeriggio di ieri a Borgocarbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un’azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un malore legato alle alte temperature. L’uomo si è accasciato a terra durante il lavoro e i colleghi hanno immediatamente dato l’allarme al 118. Inutili i tentativi di rianimarlo. In corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Gonzaga per ricostruire l’accaduto.

– Foto Ipa Agency –

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