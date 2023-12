ROMA (ITALPRESS) – Raggiunta all’alba di oggi, dopo giornate di intensa e serrata trattativa, l’intesa tra Bper e le Organizzazioni Sindacali su tre accordi che coinvolgeranno la gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo Bper.

Per il segretario nazionale Uilca Giuseppe Del Vecchio “è un percorso, quello del Gruppo Bper, nel solco del recente rinnovato Ccnl del credito, che conferma il livello delle buone relazioni industriali”.

Per il segretario responsabile Uilca Gruppo Bper Giovanni Dettori “questi accordi rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di rinnovamento e di sviluppo del nostro Gruppo, che è cresciuto in maniera repentina negli ultimi anni. Certamente è la conferma dell’impegno della Uilca nell’ascolto dei bisogni e nella valorizzazione delle persone”.

“Abbiamo sottoscritto accordi importanti, che contemperano la nuova e buona occupazione con la volontà di uscire di quanti hanno dato molto all’azienda e che tutelano chi resta in un ambiente che si evolve per cercare di essere al passo con i tempi”, commenta il segretario responsabile aggiunto Uilca Gruppo Bper Marco Aversa. “Ci attende un 2024 con tante sfide e questi accordi sono certamente un bel modo per chiudere il 2023”.

Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).