Bper Banca affida l’incarico per la ridefinizione del nuovo brand positioning all’agenzia creativa Saatchi & Saatchi. La spinta all’innovazione del brand nasce dal desiderio di essere sempre più vicino alle esigenze dei propri clienti per supportare e far crescere progetti e idee attraverso un’offerta diversificata, multi-specialistica e digitalizzata. On air, da ieri, lo spot istituzionale che si inserisce all’interno di una campagna di comunicazione declinata su più touchpoint con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della terza banca italiana quotata nel processo di consolidamento della propria mission e come player di riferimento per lo sviluppo sostenibile del Paese. Il modello proposto da Bper è quello di una banca empatica e moderna e trova piena espressione nel concept creativo della ‘scintilla’, inteso come impulso e forza energica capace di propagarsi e generare qualcosa di grande. Infatti, quest’ultima diventa il principale tratto distintivo nel rinnovato payoff “Dove tutto può iniziare” e punto di partenza della promessa che il brand, con oltre 150 anni di storia e ben radicato nei valori delle comunità in cui opera, fa ai suoi stakeholder e azionisti.

Nasce così il manifesto di Bper Banca, sviluppato anch’esso da Saatchi & Saatchi, che identifica e chiarisce l’essenza e il tone of voice del brand e delinea la sua direzione nel prossimo futuro descrivendone il ruolo e raccontandone la visione in modo concreto, positivo e sempre incentrato sulle persone. Sabrina Bianchi, responsabile Brand e Marketing Communication di Bper Banca spiega: “La banca negli ultimi anni è cresciuta, sviluppando nuove ambizioni e nuove promesse. Per affrontare la sfida al cambiamento abbiamo avviato un percorso di rinnovamento per la definizione di un nuovo brand model e di un nuovo posizionamento. Un cambiamento di questa portata meritava di essere raccontato in un modo speciale che parte dalla proposta creativa della ‘scintilla’, l’immagine emblematica di questa importante campagna di comunicazione istituzionale, che richiama l’impulso e l’energia capaci di incoraggiare un’idea, di realizzare un progetto e di accelerare reazioni, concetti rappresentati dal payoff: Bper Banca. Dove Tutto può iniziare”. (ITALPRESS).

