MODENA (ITALPRESS) – Accordo di collaborazione tra Bper Banca e Talent Garden. L’intesa prevede un piano di formazione inedito dedicato agli specialisti IT della banca, che include sessioni di approfondimento, webinar e masterclass sui temi digitali e sulle nuove tecnologie IT, oltre alla creazione di un osservatorio tecnologico sulle skill di settore, per un totale di oltre 40 ore di incontri previsti nell’arco dell’intero percorso.

“Abbiamo deciso di rivolgerci a un’eccellenza della formazione IT a livello internazionale – afferma Giuseppe Corni, Chief Human Resource Officer di Bper Banca – perchè vogliamo investire sulla formazione dei nostri dipendenti, oltre che sulla qualità delle infrastrutture e dei servizi tecnologici dell’azienda. In questo modo, siamo convinti di riuscire a migliorare i processi tecnici interni e garantire le conoscenze necessarie per continuare a mettere a disposizione della clientela strumenti digitali di primo livello per gestire i rapporti bancari”.

“Il programma Tech Around You riveste un ruolo chiave nel percorso strategico IT di Bper Banca” – sottolinea Massimiliano Baga, Chief Information Officer di Bper Banca – in quanto lo sviluppo degli specialisti IT, con l’acquisizione di competenze nuove e distintive, si affianca alla trasformazione e al rinnovamento dei sistemi tecnologici, per garantire quella capacità di innovare che è chiave determinante per l’IT del futuro”. Irene Boni, Ceo di Talent Garden, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di condividere con uno dei principali gruppi bancari italiani il nostro network Europeo di formazione e innovazione, per aiutare il team IT di Bper a sviluppare le competenze necessarie per affrontare i temi digitali di frontiera. Siamo certi che questa collaborazione darà frutti positivi per entrambi, consentendo a Bper di rimanere al passo con le ultime tendenze tecnologiche e di offrire ai propri clienti un’esperienza sempre più soddisfacente”.

