Boxe, Clemente Russo annuncia il ritorno sul ring a 44 anni: a novembre la sfida a Elmaghraby

ROMA (ITALPRESS) – Clemente Russo rimette i guantoni a 44 anni. Ritiratosi nel 2021 dopo una carriera che lo ha visto aggiudicarsi fra i pesi massimi due titoli iridati fra i dilettanti (2007 e 2013) e due argenti olimpici (Pechino 2008 e Londra 2012), il pugile di Marcianise ha deciso di risalire sul ring.

Lo farà il 21 novembre, all’Allianz Cloud di Milano, per sfidare Momo Elmaghraby, campione italiano dei mediomassimi, sulla distanza degli otto round. “Quando uno nasce atleta, deve continuare a farlo finchè ha l’energia per riuscirci – racconta Russo, diventato nel frattempo ct della Nazionale italiana elite di boxe, ai microfoni di Sport Mediaset – Sicuramente non puoi continuare se non hai il fuoco dentro e a me quella fiamma non si è mai spenta. Ho provato a fare la quinta Olimpiade e non ci sono riuscito per un pelo, ero alla soglia dei 40 anni. Il pugile professionista lo puoi fare fino a 45 anni, io oggi ne ho 44 e voglio divertirmi così”.

– Foto Ipa Agency –

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