Boxe, Aziz Abbes Mouhiidine “A Busto servono altri pass per Parigi”

MILANO (ITALPRESS) - "Sono fiducioso perché le Olimpiadi sono state conquistate. È nato tutto come un sogno, vedermi con altri sei grandi campioni per me è un'emozione: sappiamo che tutti e sette abbiamo un sogno, quello di conquistare Parigi". Lo ha dichiarato il pugile Aziz Abbes Mouhiidine, argento mondiale 2022 e 2023 nei pesi massimi, intervenuto a margine della presentazione del progetto ideato da Allianz "Sognando Parigi 2024: 7 atleti, un solo traguardo". "Dietro a medaglie d'oro, a inni, a volte non si capisce cosa c'è dietro - analizzando il docu-film che racconterà il viaggio verso Parigi dei 7 atleti - Quante rinunce, non solo personali. La famiglia è un tassello importante per raggiungere gli obiettivi, lavoriamo di squadra, puntiamo all'obiettivo più grande. A Busto (nel torneo preolimpico, ndr) sarò qui a fare il tifo ai miei compagni, avremo bisogno di tutto il calore degli italiani e di tutti gli sportivi, dobbiamo conquistare altri pass per Parigi 2024". pia/gm/gtr