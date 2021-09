VENEZIA (ITALPRESS) – Con una rete di Bourabia in pieno recupero, lo Spezia espugna il ‘Penzò e batte il Venezia: 1-2 il risultato finale. Esordio casalingo buio per i lagunari che alla prima davanti al proprio pubblico avevano immaginato un risultato ben diverso. Dall’altra parte, vittoria importante per l’undici di Thiago Motta che in una gara difficile e combattuta trova la prima vittoria in campionato e tre punti preziosi in chiave salvezza. La prima occasione da gol della gara non tarda ad arrivare e, al 4′, Ceccaroni, sugli sviluppi di corner, prova a sorprendere Zoet in rovesciata; l’estremo difensore è però attento e non si lascia sorprendere. Lo Spezia non si lascia intimorire e qualche minuto dopo, al 13′, i lagunari subiscono la rete dello svantaggio: Maggiore controlla il pallone in area veneta e serve a rimorchio Bastoni che, dal limite dell’area, calcia di precisione e trova la rete dello 0-1. Incassato lo svantaggio, i padroni di casa provano a riorganizzarsi e, al 30’, Johnsen serve Henry che, al volo, prova la conclusione col destro ma il pallone non trova la via della rete e finisce sul fondo.

Al ritorno in campo, il Venezia cerca di riportare il risultato in parità. Johnsen veste i panni del rifinitore e innesca Okereke; l’attaccante calcia di prima intenzione ma Bastoni è decisivo nella respinta del pallone. Lo Spezia arretra il proprio baricentro e, al 59′, il Venezia trova la via del gol e mette a segno la rete dell’1-1. Con un calcio di punizione, Busio trova l’incornata vincente di Ceccaroni, bravo a prendere il tempo agli avversari e a mandare il pallone alle spalle di Zoet. Lo Spezia non si lascia travolgere dallo sconforto e in pieno recupero, al 94′, Thiago Motta può esultare dalla panchina per la rete di un ormai inaspettato 1-2. Incursione personale del neo entrato Bourabia che, dai 25 metri, esplode un destro vincente che non lascia possibilità di replica a Maenpaa e che regala i tre punti ai liguri, condannando i lagunari al ko casalingo.

