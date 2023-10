ROMA (ITALPRESS) – Il cammino degli azzurri del para-badminton in Australia si chiude con la medaglia d’argento di Yuri Ferrigno, che nella finale di doppio misto insieme alla peruviana Pilar Jauregui ha ceduto al termine di un incontro combattuto al cileno Jaime Aranguiz e alla belga Man-Kei To che si sono imposti in tre parziali (21-12; 13-21; 21-16). La medaglia di Ferrigno si aggiunge alle due di bronzo conquistate già da ieri da Rosa De Marco nel singolare femminile e nel doppio femminile, realizzando così un ottimo bottino. Rosa De Marco infatti era stata superata nelle semifinali di singolare femminile in due set (21-8; 21-4) dall’indiana Thulasimathi Murugesan e di doppio femminile insieme alla bulgara Emona Ivanova, cedendo in due parziali (21-8; 21-11) alle indonesiane Oktila/Sadiyah.

