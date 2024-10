NAPOLI (ITALPRESS) – A Napoli, nel quartiere Pianura, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione abusiva di materiale esplodente e ricettazione un 36enne. I militari lo hanno fermato mentre era a bordo della propria auto a due passi da casa. Perquisito, è stato trovato in possesso di 600 petardi pirotecnici illegali. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che i botti erano destinati all’estero, in Germania.

La perquisizione, estesa anche in casa dell’uomo, ha permesso di rinvenire altri 30 ordigni artigianali e tre centraline pirotecniche radiocomandate.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

