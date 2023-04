NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Missione compiuta per Boston. I Celtics vincono gara-6 del primo turno play-off della Eastern Conference e chiudono la serie sul 4-2, eliminando gli Hawks. Ad Atlanta finisce 128-120 per gli ospiti che ora proseguiranno la loro avventura sfidando i Philadelphia 76ers che, da parte loro, hanno chiuso la pratica Nets con quattro vittorie su altrettanti match. Decisivi i “trentelli” di Jaylen Brown e Jayson Tatum. Il primo fa 32 punti, il secondo mette a referto una doppia doppia da 30 punti e 14 rimbalzi, aggiungendo anche 7 assist. Di 22 punti il contributo di Smart, di 10 punti e 12 rimbalzi quello di Horford, niente male anche la prova di Brogdon che dalla panchina assicura 17 punti.

Gli Hawks lottano, tengono testa, ma calano nell’ultimo parziale (20-30) e consegnano ai Celtics il pass per accedere alle semifinali di Conference. Atlanta porta tutto il quintetto iniziale in doppia cifra, con Trae Young che chiude con 30 punti e 10 assist.

Ne fanno 20 Hunter, 16 Collins, 14 (con 11 assist) Murray, 10 (con altrettanti rimbalzi) Capela e in più ci sono i 12 punti dalla panchina di Bogdanovic. Niente da fare, la stagione finisce qui per gli Hawks e va avanti per i Celtics che adesso dovranno fare i conti con Philadelphia. Già stabilita anche l’altra semifinale di Conference che sarà tra New York Knicks e Miami Heat.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com