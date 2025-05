Boston vince a New York e riapre serie, Minnesota piega Golden State

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Boston rialza la testa e riapre la serie con New York. Dopo due sconfitte casalinghe, i Celtics si sono imposti nettamente al Madison Square Garden, 115-93, dando un nuovo senso alla semifinale della Eastern Conference. I campioni in carica sono scesi in campo con il piglio giusto, di fatto c’è stata poca partita e il margine è arrivato anche a +31: miglior realizzatore per i Celtics Payton Pritchard con 23 punti, uno in più rispetto a Jayson Tatum: in doppia cifra anche Jaylen Brown (19), Derrick White (17) e Al Horford (15). Niente da fare dunque per New York, nonostante i 27 punti di Jalen Brunson e i 21, più 15 rimbalzi, di Karl-Anthony Towns. Gara-4 nella notte tra lunedì e martedì potrebbe essere decisiva.

Passano avanti nella serie a Ovest i Timberwolves: Minnesota ha sconfitto i Golden State Warriors (sempre privi di Steph Curry) per 102-97 in gara 3. Trascinatore Anthony Edwards, che ha messo a referto 36 punti, tripla doppia per Julius Randle (24 punti, 10 rimbalzi, 12 assist). A Golden State non sono bastati i 33 punti di Jimmy Butler III e i 30 di Jonathan Kuminga.

– foto Ipa Agency –

